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Marktkap. 32,04 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Overweight
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der besten Anlageideen, auf die Analystin Elodie Rall nun auch Holcim setzte. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison zum ersten Quartal - geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen - den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit. Sie geht aber auch bei Heidelberg von einer besseren Kursentwicklung als zuletzt aus und sieht die Reform des EU-Emissionshandels als wichtigsten Kursfaktor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
184,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
183,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08.05.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
07.05.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
06.05.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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