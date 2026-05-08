JP Morgan Chase & Co.

Heidelberg Materials Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Overweight" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der besten Anlageideen, auf die Analystin Elodie Rall nun auch Holcim setzte. Die Expertin gibt nach der Berichtssaison zum ersten Quartal - geprägt von zumeist positiven Überraschungen bei geringen Erwartungen - den Herstellern schwerer Baustoffe weiter den Vorzug vor jenen von leichten Baumaterialien. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit. Sie geht aber auch bei Heidelberg von einer besseren Kursentwicklung als zuletzt aus und sieht die Reform des EU-Emissionshandels als wichtigsten Kursfaktor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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