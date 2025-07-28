DAX 24.186 +0,7%ESt50 5.388 +1,0%Top 10 Crypto 16,87 +1,8%Dow 44.893 +1,0%Nas 21.701 +0,1%Bitcoin 104.641 +1,7%Euro 1,1702 +0,2%Öl 65,74 -0,6%Gold 3.356 +0,3%
HelloFresh Aktie

8,34 EUR -0,65 EUR -7,27 %
STU
Marktkap. 1,41 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A16140

ISIN DE000A161408

Symbol HLFFF

Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

21:26 Uhr
HelloFresh Buy
HelloFresh
8,34 EUR -0,65 EUR -7,27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,75 Euro belassen. Die vorab veröffentlichten Zahlen des Kochboxenversenders für das zweite Quartal seien keine schöne Nachricht, schrieb Giles Thorne in seiner Reaktion am Mittwoch. Die Zahlen seien komplex. Hellofresh sei erneut zurückgeworfen worden im Versuch, den Markt davon zu überzeugen, dass das Geschäft auch wachsen könne./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:12 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
15,75 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,70 €		 Abst. Kursziel*:
80,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,80%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

21:26 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.25 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
07.07.25 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.06.25 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

