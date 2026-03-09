Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,64 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit einem Wachstum aus eigener Kraft von 2,3 Prozent sei das Schlussquartal das stärkste des Jahres gewesen, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. Die Konsensprognose habe das Unternehmen gleichwohl verfehlt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
74,96 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
69,86 €
|Abst. Kursziel*:
7,30%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
69,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,58%
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
