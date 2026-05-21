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Marktkap. 25,56 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
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WKN 604843

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ISIN DE0006048432

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Symbol HENOF

Bernstein Research

Henkel vz Market-Perform

13:21 Uhr
Henkel vz Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
65,90 EUR 0,08 EUR 0,12%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Market-Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,96 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
65,82 €		 Abst. Kursziel*:
13,89%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
65,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,75%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.05.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
08.05.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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