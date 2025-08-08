Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 221,63 Mrd. EURKGV 52,86 Div. Rendite 1,12%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2600 auf 2400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Die deutlich niedrigeren Bewertungen von Hermes und LVMH machten diese Aktien nun wieder attraktiver./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
2.400,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
2.103,00 €
|Abst. Kursziel*:
14,12%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
2.105,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.539,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|08:41
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Halten
|DZ BANK
|04.08.25
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
