HUGO BOSS Aktie

HUGO BOSS Aktien-Sparplan
37,17 EUR +1,42 EUR +3,97 %
STU
Marktkap. 2,49 Mrd. EUR

KGV 10,00 Div. Rendite 0,11%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

HUGO BOSS AG
37,17 EUR 1,42 EUR 3,97%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Modekonzern habe beim operativen Ergebnis die von ihm selbst zur Verfügung gestellte Konsensschätzung deutich übertroffen, schrieb Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Gründe seien der etwas geringer als erwartete Umsatzrückgang sowie vor allem eine stärkere Verbesserung der Bruttomarge./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 07:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
37,07 €		 Abst. Kursziel*:
7,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
37,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,61%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

10:56 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:36 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
20.04.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
01.04.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
mehr Analysen

