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Marktkap. 84,89 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
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WKN 623100

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ISIN DE0006231004

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Symbol IFNNF

Citigroup Corp.

Infineon Buy

08:01 Uhr
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner hob am Freitag seine Schätzungen für die Münchner aufgrund stärkerer Chipnachfrage aus der Autobranche und der Industrie. Das Thema KI sorge weiter für Zuspruch. Die Umsatzprognosen von Gardiner steigen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 8 Prozent. Dabei geht er auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Citigroup Corp.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
64,34 €		 Abst. Kursziel*:
24,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,09 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
Analyst Name:
Andrew Gardiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:01 Infineon Buy Citigroup Corp.
15.05.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 Infineon Kaufen DZ BANK
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