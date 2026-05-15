Infineon Aktie
Marktkap. 84,89 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Infineon von 52 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Gardiner hob am Freitag seine Schätzungen für die Münchner aufgrund stärkerer Chipnachfrage aus der Autobranche und der Industrie. Das Thema KI sorge weiter für Zuspruch. Die Umsatzprognosen von Gardiner steigen bis ins Geschäftsjahr 2028 um bis zu 8 Prozent. Dabei geht er auch von einer höheren Profitabilität aus als bisher./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 12:30 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Citigroup Corp.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
64,34 €
|Abst. Kursziel*:
24,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,09 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,05%
|
Analyst Name:
Andrew Gardiner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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