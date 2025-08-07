Infineon Aktie
Marktkap. 44,58 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Ein Analystenteam um Stacy Rasgon befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie nochmals tiefergehend mit dem Thema US-Zölle. Für den Halbeiterbereich sei die Situation komplexer als gedacht, denn eine unterschiedliche Behandlung zwischen Ländern und Unternehmen könne zu Marktanteilsverschiebungen führen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 17:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Outperform
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,78 €
|Abst. Kursziel*:
40,87%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
35,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,34%
|
Analyst Name:
Stacy Rasgon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
