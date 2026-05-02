ING Group Aktie
Marktkap. 71,21 Mrd. EURKGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Bei der niederländischen Bank habe diesmal das Nettozinsergebnis (NII) im Rampenlicht gestanden, schrieb Theo Massing in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe sich dessen starke Entwicklung bestätigt. Er passte daraufhin seine NII-Erwartungen bis 2028 im Schnitt um drei Prozent nach oben an, jene für die Erträge aber nur um ein Prozent./rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ING Group Hold
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,38 €
|Abst. Kursziel*:
14,85%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
24,31 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name:
Theo Massing
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
