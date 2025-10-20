DAX 24.265 -0,3%ESt50 5.664 -0,4%MSCI World 4.340 +0,0%Top 10 Crypto 14,85 -4,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.286 -0,4%Euro 1,1597 -0,1%Öl 62,30 +1,0%Gold 4.107 -0,4%
International Consolidated Airlines Aktie

4,56 EUR +0,07 EUR +1,58 %
STU
4,03 GBP +0,09 GBP +2,26 %
LSE
Marktkap. 20,9 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Goldman Sachs Group Inc.

International Consolidated Airlines Buy

09:31 Uhr
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,56 EUR 0,07 EUR 1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für weitere Aktienrückkäufe", schrieb Patrick Creuset am Mittwoch. Er rechnet mit einem weiteren Programm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2026. Das Geschäft dürfte sich derweil in den Winter hinein beleben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
4,70 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,57 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,03 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

09:31 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
07.10.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte eine International Consolidated Airlines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 fällt letztendlich
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt im Minus
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone
finanzen.net FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 zeigt sich fester
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
Zacks Is International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Stock Undervalued Right Now?
Financial Times China poised to benefit as blackout risk rises from Iberia to Siberia
Zacks Fast-paced Momentum Stock International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still Trading at a Bargain
FOX Business ‘I felt violated': New mom alleges British Airways attendant lifted her nursing cover mid-flight
