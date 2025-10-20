International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 20,9 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group (IAG) von 400 auf 470 Pence angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Airline-Holding habe noch "immensen Spielraum für weitere Aktienrückkäufe", schrieb Patrick Creuset am Mittwoch. Er rechnet mit einem weiteren Programm in Höhe von zwei Milliarden Euro bis Ende 2026. Das Geschäft dürfte sich derweil in den Winter hinein beleben./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Buy
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
4,70 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,03 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,24 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|09:31
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|09.04.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research