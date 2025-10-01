JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. IAG habe die geringsten Risiken für Überkapazitäten auf ihren Strecken, so der Experte. Die Papiere tragen mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" und bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com