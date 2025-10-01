DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,20 -0,6%Dow 46.441 +0,1%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.933 +0,0%Euro 1,1743 +0,1%Öl 65,51 +0,1%Gold 3.874 +0,2%
Heute im Fokus
DAX vor starker Eröffnung -- Asiens Börsen ziehen an -- VW mit durchwachsenem US-Absatz im dritten Quartal -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- Nordex, BVB im Fokus
Top News
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

4,36 EUR -0,02 EUR -0,55 %
BER
4,39 EUR -0,03 EUR -0,70 %
GVIE
Marktkap. 20,44 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
JP Morgan Chase & Co.

08:11 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers ist in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiterhin selektiv bei den Aktien der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften. IAG habe die geringsten Risiken für Überkapazitäten auf ihren Strecken, so der Experte. Die Papiere tragen mit Blick auf den Bericht zum dritten Quartal bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" und bleiben auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen der Investmentbank./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 23:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:11 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
26.09.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
15.09.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

