DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Wall Street in Grün -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck Tesla-Aktie: Neue Prognose erwartet drastischen Preisverfall beim Cybertruck
Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten. Die Beryllium-Festung: Ohne Materion hätte die USA ein ernsthaftes Problem. Das Unternehmen ist ein unersetzlicher Partner für Pentagon und Chip-Giganten.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

International Consolidated Airlines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
4,88 EUR -0,14 EUR -2,86 %
STU
4,54 CHF -0,13 CHF -2,70 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 22,74 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H6AJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0177542018

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BABWF

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

15:16 Uhr
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,88 EUR -0,14 EUR -2,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt des Finanzchefs sei für ihn zumindest mit Blick auf den Zeitpunkt eine Überraschung, dürfte aber keine negativen Auswirkungen auf die Story der Airline-Holding haben, schrieb Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 08:42 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Overweight

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

15:16 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:06 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
23.12.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 startet mit Gewinnen
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Dezember 2025: Experten empfehlen International Consolidated Airlines-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start mit positivem Vorzeichen
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 in der Verlustzone
Zacks IAG Closes Acquisition of Mines D'Or Orbec, Expands Portfolio
Zacks BA vs. RTX: Which Aerospace-Defense Stock Is a Smarter Option?
MotleyFool What Has BA Stock Done For Investors?
Zacks IAG or AGI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
RSS Feed
International Consolidated Airlines S.A. zu myNews hinzufügen