Kering Aktie
Marktkap. 34,33 Mrd. EURKGV 510,17 Div. Rendite 1,00%
WKN 851223
ISIN FR0000121485
Symbol PPRUF
Kering Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Entscheidend werde, wie viele neue Belege für Fortschritte der Marke Gucci der Luxuskonzern den Anlegern bieten könne, schrieb James Grzinic am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Kering Hold
|Unternehmen:
Kering
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
280,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
245,25 €
|Abst. Kursziel*:
14,17%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
249,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
261,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Kering
|09:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|10.02.26
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|09:41
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
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|Deutsche Bank AG
|15.04.26
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|Bernstein Research
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|Kering Hold
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