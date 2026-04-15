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Jefferies & Company Inc.

Kering Hold

09:41 Uhr
Kering Hold
Aktie in diesem Artikel
Kering
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Hold" belassen. Entscheidend werde, wie viele neue Belege für Fortschritte der Marke Gucci der Luxuskonzern den Anlegern bieten könne, schrieb James Grzinic am Donnerstag anlässlich des Kapitalmarkttags./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 02:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: August_0802 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Kering Hold

Unternehmen:
Kering		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
245,25 €		 Abst. Kursziel*:
14,17%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
249,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:41 Kering Hold Jefferies & Company Inc.
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