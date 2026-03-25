Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

12:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Bild gleiche dem der vergangenen neun Monate, betonte Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Die Umsatzprognosen seien verfehlt worden, die Profitabilität jedoch habe sich deutlich verbessert. Positiv merkte er an, dass sich das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2030 nahezu verdoppeln solle./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG