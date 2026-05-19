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WKN 547040

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ISIN DE0005470405

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Jefferies & Company Inc.

LANXESS Underperform

08:01 Uhr
LANXESS Underperform
Aktie in diesem Artikel
LANXESS AG
17,24 EUR -0,44 EUR -2,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Lanxess von 17 auf 16 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Preise für Chemieprodukte seien aktuell "hot", die Nachfrage allerdings nicht, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner Branchenanalyse vom Dienstag. Angetrieben würden sie vor allem durch Versorgungsprobleme im Zuge des Nahost-Kriegs. Es gebe allerdings bereits Anzeichen der Umkehr des Preisauftriebs. Die Kursrally von Lanxess sei deutlich dynamischer gewesen als bei der Konkurrenz und auch viel deutlicher als der Anstieg der Gewinnerwartungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 12:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LANXESS Underperform

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
17,84 €		 Abst. Kursziel*:
-10,31%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,19%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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