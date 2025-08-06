LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 5,3 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Nach dem soliden Quartal von Vonovia habe es mit dem Zahlenwerk von LEG erneut gute Neuigkeiten aus dem deutschen Wohnimmobiliensektor gegeben, schrieb Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./rob/ck/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
91,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,85 €
|Abst. Kursziel*:
26,65%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,56%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|15.05.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|14.05.25
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.23
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|15.11.23
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|20.05.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|03.04.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|26.03.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.