LOréal Aktie
Marktkap. 211,04 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
371,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
405,00 €
|Abst. Kursziel*:
-8,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
403,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
