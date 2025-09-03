DAX 23.770 +0,7%ESt50 5.347 +0,4%Top 10 Crypto 15,39 -2,3%Dow 45.572 +0,7%Nas 21.634 +0,6%Bitcoin 94.530 -1,3%Euro 1,1645 -0,2%Öl 66,93 -0,7%Gold 3.548 -0,3%
LOréal Aktie

Marktkap. 211,04 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AIXTRON SE zu myNews hinzufügen