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Marktkap. 8,98 Mrd. EUR

KGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
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Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

09:36 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,97 EUR 0,25 EUR 3,29%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Prognose für das Gesamtjahr sei trotz der höheren Kraftstoffpreise beibehalten worden. Die Fluggesellschaft rechne damit, die zusätzlichen Treibstoffkosten durch einen verbesserten Erlös je Sitzplatzkilometer aufzufangen./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,82 €		 Abst. Kursziel*:
0,97%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,85%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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