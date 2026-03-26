NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die am Vortag angekündigte Erhöhung der US-Abopreise sei überraschend gekommen, kommentierte James Heaney am Freitag. Sie falle auch nicht ins übliche Muster des Streaminganbieters, die eine Erhöhung erst im Oktober habe erwarten lassen. Die entscheidende Frage sei nun, ob die Erhöhungen bereits in den Umsatz- und Margenzielen für 2026 berücksichtigt seien. Heaney hält es für möglich, dass die höheren Preise das Umsatzwachstum und die Margen über die bislang angepeilten Zielspannen hinaus steigern könnten./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 134,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 93,35
|Abst. Kursziel*:
43,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 93,45
|Abst. Kursziel aktuell:
43,39%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 118,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
|19:16
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:16
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|19.04.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.23
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.