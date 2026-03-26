Netflix Aktie

81,22 EUR -0,02 EUR -0,02 %
93,45 USD +0,11 USD +0,12 %
Marktkap. 342,05 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

19:16 Uhr
Netflix Buy
Netflix Inc.
81,22 EUR -0,02 EUR -0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix auf "Buy" mit einem Kursziel von 134 US-Dollar belassen. Die am Vortag angekündigte Erhöhung der US-Abopreise sei überraschend gekommen, kommentierte James Heaney am Freitag. Sie falle auch nicht ins übliche Muster des Streaminganbieters, die eine Erhöhung erst im Oktober habe erwarten lassen. Die entscheidende Frage sei nun, ob die Erhöhungen bereits in den Umsatz- und Margenzielen für 2026 berücksichtigt seien. Heaney hält es für möglich, dass die höheren Preise das Umsatzwachstum und die Margen über die bislang angepeilten Zielspannen hinaus steigern könnten./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 134,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 93,35		 Abst. Kursziel*:
43,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 93,45		 Abst. Kursziel aktuell:
43,39%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

19:16 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Netflix Kaufen DZ BANK
27.02.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

