Novartis Aktie
Marktkap. 231,44 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser senkte nach dem Bericht zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz und das Kerngeschäft des Pharmaherstellers bis 2030 leicht. Sein sich bis Juni 2027 erstreckendes Kursziel bestätigte er indes. Es sei angesichts eines erwarteten jährlichem Ergebniswachstums je Aktie von 7 Prozent zwischen 2027 und 2030 im Pharmageschäft sowie des Potenzials der Pipeline gerechtfertigt, schrieb Vosser./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Overweight
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
135,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
114,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
115,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|09:16
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG