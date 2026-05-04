DAX 24.086 +0,4%ESt50 5.800 +0,6%MSCI World 4.648 +0,0%Top 10 Crypto 10,36 +3,5%Nas 25.068 -0,2%Bitcoin 69.313 +1,5%Euro 1,1692 +0,0%Öl 113,6 -0,5%Gold 4.557 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Börse in Hongkong tiefer - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
AB InBev-Aktie legt zu: Trend zu Bieralternativen treibt Wachstum an AB InBev-Aktie legt zu: Trend zu Bieralternativen treibt Wachstum an
Schaeffler-Aktie auf grünem Terrain: Start mit verbesserter Profitabilität Schaeffler-Aktie auf grünem Terrain: Start mit verbesserter Profitabilität
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
Novartis Aktien-Sparplan
125,46 EUR +2,16 EUR +1,75 %
STU
115,15 CHF +1,06 CHF +0,93 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 231,44 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

09:16 Uhr
Novartis Overweight
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
125,46 EUR 2,16 EUR 1,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser senkte nach dem Bericht zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz und das Kerngeschäft des Pharmaherstellers bis 2030 leicht. Sein sich bis Juni 2027 erstreckendes Kursziel bestätigte er indes. Es sei angesichts eines erwarteten jährlichem Ergebniswachstums je Aktie von 7 Prozent zwischen 2027 und 2030 im Pharmageschäft sowie des Potenzials der Pipeline gerechtfertigt, schrieb Vosser./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Overweight

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
135,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
114,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,90%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
115,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:16 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Novartis Neutral UBS AG
29.04.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
29.04.26 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.04.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Novartis AG

finanzen.net Performance unter der Lupe SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis am Montagnachmittag billiger
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht am Nachmittag Verluste
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI präsentiert sich am Montagmittag schwächer
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI verbucht am Montagmittag Abschläge
finanzen.net Novartis Aktie News: Novartis wird am Mittag ausgebremst
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone
Dow Jones Press Release: Novartis finalizes US manufacturing and R&D expansion plan with seventh new facility
Dow Jones Press Release: Novartis finalizes US manufacturing and R&D expansion plan with seventh new facility
Zacks Novartis Q1 Earnings & Revenues Miss Estimates, Stock Down
Zacks Novartis (NVS) Q1 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
Benzinga Novartis CEO Flags Risks From Trump&#39;s MFN Drug Policy As Q1 Earnings Miss Estimates
Business Times Novartis misses Q1 profit estimates on steep generic erosion
Dow Jones Press Release: Novartis delivered strong growth -4-
Dow Jones Press Release: Novartis delivered strong growth -3-
RSS Feed
Novartis AG zu myNews hinzufügen