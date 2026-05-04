JP Morgan Chase & Co.

Novartis Overweight

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Analyst Richard Vosser senkte nach dem Bericht zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz und das Kerngeschäft des Pharmaherstellers bis 2030 leicht. Sein sich bis Juni 2027 erstreckendes Kursziel bestätigte er indes. Es sei angesichts eines erwarteten jährlichem Ergebniswachstums je Aktie von 7 Prozent zwischen 2027 und 2030 im Pharmageschäft sowie des Potenzials der Pipeline gerechtfertigt, schrieb Vosser./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 21:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com