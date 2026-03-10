Oracle Aktie
Marktkap. 369,65 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen von 240 auf 228 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke positive Kursreaktion nachbörslich sei wohl auf die erhöhten Ziele für die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zurückzuführen, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Hier zeichne sich eine Beschleunigung im vierten Geschäftsquartal ab, und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2027 liege 4 Prozent über dem Konsens. Borges schraubte ihre Bewertung allerdings etwas herunter./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Buy
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 228,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 149,40
|Abst. Kursziel*:
52,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 164,60
|Abst. Kursziel aktuell:
38,52%
|
Analyst Name:
Gabriela Borges
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,14
*zum Zeitpunkt der Analyse
