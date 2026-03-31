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Marktkap. 22,43 Mrd. EUR

KGV 24,54
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WKN 940602

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ISIN NL0000009538

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Goldman Sachs Group Inc.

Philips Buy

08:06 Uhr
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
23,69 EUR 0,17 EUR 0,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Philips sieht er weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die Markterwartungen hätten Luft nach oben. Seinem Kursziel legte er aber einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Buy

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,51 €		 Abst. Kursziel*:
31,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,86%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:06 Philips Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.04.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
31.03.26 Philips Overweight Barclays Capital
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