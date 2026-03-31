Philips Aktie
Marktkap. 22,43 Mrd. EURKGV 24,54
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 35 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Philips sieht er weiterhin ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Die Markterwartungen hätten Luft nach oben. Seinem Kursziel legte er aber einen niedrigeren Bewertungsmultiplikator zugrunde./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,51 €
|Abst. Kursziel*:
31,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,86%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:06
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
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|31.03.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:06
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
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|Barclays Capital
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|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|01.04.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Philips Market-Perform
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|24.03.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.03.26
|Philips Market-Perform
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