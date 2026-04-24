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Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

10:41 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
25,99 EUR 1,43 EUR 5,82%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Puma nach Quartalszahlen des Sportwarenherstellers mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis seien nicht so schlecht wie erwartet ausgefallen, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die bestätigte Einschätzung des Unternehmens, dass 2026 ein Übergangsjahr sein werde, mache derweil deutlich, wie weit der Weg von einem Abbau der Großhandelsbestände zu einer Wiedererlangung der Marktrelevanz durch Produktneuheiten noch sei./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:33 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tooykrub / Shutterstock.com

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,61 €		 Abst. Kursziel*:
-10,19%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

10:46 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
10:41 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 PUMA Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.04.26 PUMA Halten DZ BANK
20.04.26 PUMA Outperform Bernstein Research
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EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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