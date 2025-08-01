Rheinmetall Aktie
Marktkap. 81,06 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei zwar etwas schwach ausgefallen, aber das sei zu erwarten gewesen. Die Bestätigung der Jahresziele und Rheinmetalls Aussage, diese später womöglich zu erhöhen, seien beruhigend./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.685,00 €
|Abst. Kursziel*:
30,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.697,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,64%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.062,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:41
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|08.07.25
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|04.03.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research