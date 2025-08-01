DAX 24.326 +1,7%ESt50 5.341 +1,5%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.535 -0,1%Euro 1,1671 +0,1%Öl 67,16 +0,3%Gold 3.378 +0,3%
Rheinmetall Aktie

1.697,00 EUR -66,50 EUR -3,77 %
STU
Marktkap. 81,06 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

11:46 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.697,00 EUR -66,50 EUR -3,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Analyst Sven Weier rät in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung, nicht nach hinten zu schauen. Das zweite Quartal des Rüstungskonzerns sei zwar etwas schwach ausgefallen, aber das sei zu erwarten gewesen. Die Bestätigung der Jahresziele und Rheinmetalls Aussage, diese später womöglich zu erhöhen, seien beruhigend./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.685,00 €		 Abst. Kursziel*:
30,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.697,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,64%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.062,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:41 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08.07.25 Rheinmetall Buy UBS AG
mehr Analysen

