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Symbol RTPPF

Morgan Stanley

Rio Tinto Equal-weight

15:41 Uhr
Rio Tinto Equal-weight
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
77,73 EUR 3,06 EUR 4,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 6330 Pence belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität der Bergwerkskonzerne hänge aber mehr von der Rohstoffknappheit als von inflationären Tendenzen ab. Das gelte aber nur, solange die Nachfrage nicht von Preissteigerungen "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Equal-weight

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Morgan Stanley		 Kursziel:
63,30 £
Rating jetzt:
Equal-weight		 Kurs*:
78,28 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal-weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alain Gabriel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,51 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

15:41 Rio Tinto Equal-weight Morgan Stanley
20.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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