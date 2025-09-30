DAX 24.395 +0,1%ESt50 5.648 -0,1%MSCI World 4.335 -0,1%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Nas 22.781 -0,3%Bitcoin 105.726 +0,3%Euro 1,1683 -0,4%Öl 65,53 +1,8%Gold 3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Alibaba A117ME BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- DroneShield, Plug Power, Redcare Pharmacy, Goldpreis im Fokus
Top News
Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten Apex Critical Metals-Aktie gefragt: Starker Kursanstieg nach positiven Nachrichten
Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse Webinar: KI für Anleger - ein Power-Workshop mit Augenzwinkern Richtung Börse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
56,55 EUR +0,43 EUR +0,77 %
STU
49,11 GBP -0,21 GBP -0,42 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 91,87 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

Jefferies & Company Inc.

Rio Tinto Hold

08:31 Uhr
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
56,55 EUR 0,43 EUR 0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4650 auf 5000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina erhöhte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preisprognosen für Kupfer, Aluminium und Edelmetalle. Er begründete dies damit, dass sich die Fundamentaldaten des Sektors aufgrund zunehmender Lieferengpässe, insbesondere bei Kupfer, Zinssenkungen der US-Notenbank und wahrscheinlicher Konjunkturmaßnahmen in China verbesserten./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Rio Tinto Hold

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,31 £		 Abst. Kursziel*:
1,40%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,11 £		 Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
Analyst Name:
Christopher LaFemina 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:31 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.09.25 Rio Tinto Buy Goldman Sachs Group Inc.
23.09.25 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Sanofi S.A.

dpa-afx EU-Kommission durchsucht Räumlichkeiten von Sanofi
finanzen.net September 2025: Experten empfehlen Sanofi-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Dow Jones Sanofi-Aktie im Minus: EU-Kartellbehörden haben Unternehmensräume durchsucht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: AXA, Duke Energy, Sanofi, Meta
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Sanofi-Aktie gibt nach: Neuigkeiten zu Dupixent und Tolebrutinib vermeldet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sanofi von vor einem Jahr bedeutet
Zacks Kymera Overcomes Sanofi Deal Update, Marches Ahead With Pipeline
Financial Times Brussels raids Sanofi in flu vaccine antitrust probe
Benzinga Sanofi Expands Insulin Savings Program To Cover All US Patients
PR Newswire Sanofi expands patient affordability program by offering access to all its insulins for $35 per month in the US
Benzinga Is Sanofi Gaining or Losing Market Support?
Benzinga FDA Delays Key Sanofi Multiple Sclerosis Drug Decision
Benzinga Sanofi Reports Early Brivekimig Data, Signals Strong Efficacy And Good Tolerability
Financial Times Advent strikes €4.1bn deal to sell generic drugmaker Zentiva to GTCR
RSS Feed
Sanofi S.A. zu myNews hinzufügen