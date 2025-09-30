Rio Tinto Aktie
Marktkap. 91,87 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4650 auf 5000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina erhöhte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preisprognosen für Kupfer, Aluminium und Edelmetalle. Er begründete dies damit, dass sich die Fundamentaldaten des Sektors aufgrund zunehmender Lieferengpässe, insbesondere bei Kupfer, Zinssenkungen der US-Notenbank und wahrscheinlicher Konjunkturmaßnahmen in China verbesserten./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2025 / 16:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2025 / 17:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rio Tinto Hold
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
50,00 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,31 £
|Abst. Kursziel*:
1,40%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,11 £
|Abst. Kursziel aktuell:
1,82%
|
Analyst Name:
Christopher LaFemina
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
