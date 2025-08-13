RWE Aktie
Marktkap. 26,42 Mrd. EURKGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv./bek/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,17 €
|Abst. Kursziel*:
14,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,47%
|
Analyst Name:
Olly Jeffery
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|13:01
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
