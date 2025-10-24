SAFRAN Aktie
Marktkap. 127,63 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 350 auf 360 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erhöhung der Jahresziele sei deutlicher als es zunächst scheine, schrieb Chloe Lemarie am Freitagabend. Sie zeuge von einer grundsätzlich starken Entwicklung der Franzosen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
303,50 €
|Abst. Kursziel*:
18,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
304,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,30%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
334,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:16
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:16
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|28.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|25.04.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG