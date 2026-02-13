DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade Bitcoin, Ethereum & Ripple im Abwärtswind: Institutionelle kaufen den Dip trotz Yen-Carry-Trade
SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren SAP-Aktie indes im Minus: Verteidigung und KI sollen Wachstum forcieren
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
332,20 EUR -0,10 EUR -0,03 %
STU
303,28 CHF +0,29 CHF +0,09 %
BRX
Marktkap. 138,75 Mrd. EUR

KGV 17,32
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
332,20 EUR -0,10 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 375 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Ersatzteilabsatz 2026 sei deutlich besser gewesen als gedacht, schrieb David Perry am Montag in seiner Reaktion auf Geschäftsbericht und Telefonkonferenz vor dem Wochenende. Gleiches gelte für die Quote der Währungsabsicherung für 2029. Diese beiden Themen hätten die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bisher belastet, seien nun aber vom Tisch./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
333,50 €		 Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
332,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
360,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:46 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
08:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
13.02.26 SAFRAN Outperform Bernstein Research
13.02.26 SAFRAN Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

