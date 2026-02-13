JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 375 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Ersatzteilabsatz 2026 sei deutlich besser gewesen als gedacht, schrieb David Perry am Montag in seiner Reaktion auf Geschäftsbericht und Telefonkonferenz vor dem Wochenende. Gleiches gelte für die Quote der Währungsabsicherung für 2029. Diese beiden Themen hätten die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bisher belastet, seien nun aber vom Tisch./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran