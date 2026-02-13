SAFRAN Aktie
Marktkap. 138,75 Mrd. EURKGV 17,32
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Safran von 375 auf 400 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick für den Ersatzteilabsatz 2026 sei deutlich besser gewesen als gedacht, schrieb David Perry am Montag in seiner Reaktion auf Geschäftsbericht und Telefonkonferenz vor dem Wochenende. Gleiches gelte für die Quote der Währungsabsicherung für 2029. Diese beiden Themen hätten die Aktien des Rüstungskonzerns und Triebwerkbauers bisher belastet, seien nun aber vom Tisch./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
333,50 €
|Abst. Kursziel*:
19,94%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
332,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
360,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|11:46
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|11:46
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|11:46
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG