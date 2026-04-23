Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,9 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 126 auf 127,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal ihre Annahmen für den Baustoffkonzern. Eine robustere Nachfrage und gezielte Maßnahmen bei der Preisgestaltung führten in ihrem Modell zu etwas höheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2026./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
127,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
64,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
64,73%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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