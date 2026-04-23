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Marktkap. 37,9 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

08:01 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,40 EUR -4,30 EUR -5,26%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 126 auf 127,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal ihre Annahmen für den Baustoffkonzern. Eine robustere Nachfrage und gezielte Maßnahmen bei der Preisgestaltung führten in ihrem Modell zu etwas höheren Prognosen für das Geschäftsjahr 2026./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
127,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,28 €		 Abst. Kursziel*:
64,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
64,73%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

11:06 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
08:31 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
08:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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