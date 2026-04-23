Goldman Sachs Group Inc.

Saint-Gobain Neutral

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Als klar positiv wertet er das Signal der Franzosen hinsichtlich eines positiven Preis-Kosten-Verhältnisses trotz Inflation./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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