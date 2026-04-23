Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,9 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Als klar positiv wertet er das Signal der Franzosen hinsichtlich eines positiven Preis-Kosten-Verhältnisses trotz Inflation./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
77,28 €
|Abst. Kursziel*:
8,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
79,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
|
Analyst Name:
Ben Rada Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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