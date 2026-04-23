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Marktkap. 37,9 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
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WKN 872087

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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Goldman Sachs Group Inc.

Saint-Gobain Neutral

08:26 Uhr
Saint-Gobain Neutral
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 83 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser als erwartet gewesen, schrieb Ben Rada Martin am Donnerstagabend. Als klar positiv wertet er das Signal der Franzosen hinsichtlich eines positiven Preis-Kosten-Verhältnisses trotz Inflation./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Neutral

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,28 €		 Abst. Kursziel*:
8,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
79,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name:
Ben Rada Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
96,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:31 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
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08:01 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
23.04.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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