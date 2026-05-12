Salzgitter Aktie
Marktkap. 2,75 Mrd. EURDiv. Rendite 0,50%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 36 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn hob seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für das Gesamtjahr an das obere Ende der erhöhten Zielspanne. Mit seinem höheren Kursziel reflektiert er zudem den gestiegenen Wert der Aurubis-Beteiligung./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
52,75 €
|Abst. Kursziel*:
4,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,27%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,85 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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