Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

08:11 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 36 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Cole Hathorn hob seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) für das Gesamtjahr an das obere Ende der erhöhten Zielspanne. Mit seinem höheren Kursziel reflektiert er zudem den gestiegenen Wert der Aurubis-Beteiligung./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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