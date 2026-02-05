DAX 24.623 +0,5%ESt50 5.966 +0,7%MSCI World 4.457 +0,1%Top 10 Crypto 8,5445 -1,0%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.088 +5,0%Euro 1,1794 +0,1%Öl 67,40 +0,1%Gold 4.899 +2,6%
Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Santander Aktie

Santander Aktien-Sparplan
10,62 EUR +0,27 EUR +2,63 %
STU
9,72 CHF +0,11 CHF +1,19 %
BRX
Marktkap. 153,58 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

Goldman Sachs Group Inc.

Santander Buy

13:41 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,62 EUR 0,27 EUR 2,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Santander auf 12,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Spanier an./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander Buy

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
12,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,61 €		 Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,80%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

13:41 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 Santander Buy UBS AG
05.02.26 Santander Halten DZ BANK
04.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Santander stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
Dow Jones Santander-Aktie unter Druck: Bank schließt 44 Filialen in Großbritannien
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
Benzinga Earnings Summary: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander Earnings Report: Q4 Overview
MarketWatch Santander says $12 billion U.S. bank deal will cost less than 7 times earnings. The market isn’t buying it.
