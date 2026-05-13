SAP Aktie

Marktkap. 166,26 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

08:01 Uhr
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. KI sei nicht länger ein Feature in der Ressourcensteuerung (ERP), sondern Grundlage der Arbeitsabläufe - so der Tenor der SAPPHIRE-Entwicklerkonferenz, schrieb Toby Ogg am Mittwochabend. Die Kunden seien aber selbst noch in der Findungsphase und für SAP selbst hänge alles von der Umsetzung ab./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
135,58 €		 Abst. Kursziel*:
29,08%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
138,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:01 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.05.26 SAP Overweight Barclays Capital
05.05.26 SAP Buy UBS AG
29.04.26 SAP Overweight Barclays Capital
29.04.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

