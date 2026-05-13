SAP Aktie
Marktkap. 166,26 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. KI sei nicht länger ein Feature in der Ressourcensteuerung (ERP), sondern Grundlage der Arbeitsabläufe - so der Tenor der SAPPHIRE-Entwicklerkonferenz, schrieb Toby Ogg am Mittwochabend. Die Kunden seien aber selbst noch in der Findungsphase und für SAP selbst hänge alles von der Umsetzung ab./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
135,58 €
|Abst. Kursziel*:
29,08%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
138,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,37%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|05.05.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|05.05.26
|SAP Buy
|UBS AG
|29.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|SAP Buy
|UBS AG
|27.04.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|08:01
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.