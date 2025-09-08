Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 176,66 Mrd. EURKGV 12,38 Div. Rendite 4,36%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Im europäischen Öl- und Gassektor verlagere sich der Fokus vermehrt auf die Widerstandskraft der Unternehmen, schrieb Matthew Lofting in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Aussicht auf einen steigenden globalen Ölangebotsüberschuss werde der Ton vorsichtiger. Der Experte wiederholt unter diesen Umständen seine positiven Empfehlungen für Eni und Saipem, während er Equinor als negativste Empfehlung hervorhob. Auch für Shell bleibt er wegen der operativen Qualitäten der Briten optimistisch./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 23:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,49 £
|Abst. Kursziel*:
13,27%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,55 £
|Abst. Kursziel aktuell:
12,98%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,80 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|13:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|UBS AG
|28.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.25
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.20
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Underweight
|Barclays Capital
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|29.11.17
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|Citigroup Corp.
|30.01.15
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sell
|S&P Capital IQ
|06.12.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|01.11.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|31.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|08.10.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
|05.07.24
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG