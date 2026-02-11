Siemens Aktie
Marktkap. 201,39 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 277 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologiekonzerns seien überwiegend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Rizk Maidi am Donnerstag. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr hält er für konservativ./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
277,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
272,05 €
|Abst. Kursziel*:
1,82%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
273,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,28%
|
Analyst Name:
Rizk Maidi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
257,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens AG
|10:36
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
