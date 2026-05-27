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Marktkap. 207,76 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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ISIN DE0007236101

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Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

08:01 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
272,40 EUR -2,50 EUR -0,91%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 335 Euro auf "Overweight" belassen. In Asien seien die Anleger deutlich optimistischer hinsichtlich der Dauer des Themas KI und Rechenzentren, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach mehreren Investorentreffen in Fernost. Allerdings seien sie kurzfristig auch skeptischer mit Blick auf die bereits starken Positionierungen in den Aktien dieses Bereichs und ihrer Bewertungen. Die Einschätzung von Siemens sei derweil überraschenderweise äußerst positiv./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 22:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
272,70 €		 Abst. Kursziel*:
22,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
272,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,98%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

08:01 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Siemens Underweight Barclays Capital
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18.05.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
18.05.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
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