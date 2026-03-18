NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe einmal mehr die Abhängigkeit Europas von stark schwankenden Energiemärkten deutlich gemacht, schrieb Constantin Hesse am Mittwochabend. In der Folge setze die Politik auf Erneuerbare Energien als Alternative, um die Verbraucher vor hohen Preisen zu schützen. Der Wechselrichterhersteller SMA Solar dürfte in den kommenden Jahren in eine Phase strukturell höherer Profitabilität eintreten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 15:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 20:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SMA Solar Buy
|Unternehmen:
SMA Solar AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,22 €
|Abst. Kursziel*:
7,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,33%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SMA Solar AG
|08:01
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
