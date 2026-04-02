Stellantis Aktie
Marktkap. 19,02 Mrd. EUR
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu Stellantis merkte Houchois an, dass die Franzosen noch keinen Pre-close call festgesetzt hätten./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Buy
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,30 €
|Abst. Kursziel*:
58,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,91%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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