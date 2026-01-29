DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
STMicroelectronics Aktie

23,76 EUR +0,04 EUR +0,15 %
STU
23,93 EUR +0,37 EUR +1,55 %
GVIE
Marktkap. 22,18 Mrd. EUR

KGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438

ISIN NL0000226223

Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

10:31 Uhr
STMicroelectronics Buy
STMicroelectronics N.V.
23,76 EUR 0,04 EUR 0,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Erholung bei analogen Halbleitern verlaufe bisher ungleichmäßig und bescheiden, während STMicro eine deutliche Erholung in seinem wichtigsten Segment MCU-Chips für die Industrie verzeichne, schrieb Janardan Menon in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Da dieser Bereich margenträchtig sei, sollte sich das positiv auf die Bruttomargen insgesamt auswirken. Dazu sehe STMicro auch eine gute Entwicklung in anderen Segmenten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,70 €		 Abst. Kursziel*:
22,36%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,08%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

10:31 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
10:31 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:21 STMicroelectronics Buy UBS AG
10:21 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net Bücher geöffnet STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab STMicro-Aktie im Fokus: Infineon-Rivale übertrifft Umsatzerwartungen in Q4 - Gewinn sackt ab
finanzen.net STMicroelectronics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Ausblick: STMicroelectronics präsentiert Quartalsergebnisse
dpa-afx TSMC-Aktie zieht deutlich an nach starkem Quartalsbericht und Ausblick
finanzen.net Erste Schätzungen: STMicroelectronics legt Quartalsergebnis vor
finanzen.net Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro ziehen an - Gute Microchip-Vorgaben
finanzen.net Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur STMicroelectronics-Aktie
TraderFox STMicro: Ein Chiplieferant für SpaceX. Bis 2027 könnten weitere 5 Mrd. Chips geliefert werden!
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
PR Newswire Oversonic Robotics signs humanoid robots supply agreement with STMicroelectronics
Benzinga What&#39;s Driving the Market Sentiment Around STMicroelectronics NV?
Benzinga How STMicroelectronics Became Backbone Of SpaceX&#39;s Starlink Network
Benzinga Europe&#39;s $1.2 Billion STMicroelectronics Deal Aims To Secure Future Tech
