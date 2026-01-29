STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,18 Mrd. EURKGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Erholung bei analogen Halbleitern verlaufe bisher ungleichmäßig und bescheiden, während STMicro eine deutliche Erholung in seinem wichtigsten Segment MCU-Chips für die Industrie verzeichne, schrieb Janardan Menon in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Da dieser Bereich margenträchtig sei, sollte sich das positiv auf die Bruttomargen insgesamt auswirken. Dazu sehe STMicro auch eine gute Entwicklung in anderen Segmenten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
22,36%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,08%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
