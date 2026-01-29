Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

10:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat STMicroelectronics auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Erholung bei analogen Halbleitern verlaufe bisher ungleichmäßig und bescheiden, während STMicro eine deutliche Erholung in seinem wichtigsten Segment MCU-Chips für die Industrie verzeichne, schrieb Janardan Menon in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Da dieser Bereich margenträchtig sei, sollte sich das positiv auf die Bruttomargen insgesamt auswirken. Dazu sehe STMicro auch eine gute Entwicklung in anderen Segmenten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 13:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

