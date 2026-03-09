Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe eine starke Beschleunigung der Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz in Aussicht gestellt, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Angeführt werde das Feld der Kunden diesbezüglich von der Cloud-Computing Plattform Amazon Web Services./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

