STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 24,12 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe eine starke Beschleunigung der Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz in Aussicht gestellt, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Angeführt werde das Feld der Kunden diesbezüglich von der Cloud-Computing Plattform Amazon Web Services./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,64 €
|Abst. Kursziel*:
4,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
