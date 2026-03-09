DAX 23.409 -0,8%ESt50 5.685 -0,6%MSCI World 4.432 +0,3%Top 10 Crypto 9,0030 +1,2%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.383 +2,4%Euro 1,1653 +0,2%Öl 91,56 +2,0%Gold 5.178 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX mit Gewinnen erwartet -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland Nordex-Aktie: Neue Aufträge über fast 280 MW in Deutschland
Masterflex überzeugt mit Rekordwerten Masterflex überzeugt mit Rekordwerten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

STMicroelectronics Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
28,82 EUR +0,05 EUR +0,17 %
STU
27,68 EUR +0,54 EUR +1,97 %
PAR
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 24,12 Mrd. EUR

KGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893438

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0000226223

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:11 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
28,82 EUR 0,05 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe eine starke Beschleunigung der Umsätze im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz in Aussicht gestellt, schrieb Janardan Menon am Montagabend. Angeführt werde das Feld der Kunden diesbezüglich von der Cloud-Computing Plattform Amazon Web Services./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,64 €		 Abst. Kursziel*:
4,94%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,64%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu STMicroelectronics N.V.

08:11 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
10.02.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
30.01.26 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 STMicroelectronics Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.

finanzen.net STMicroelectronics-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
dpa-afx BE Semi-Aktie wieder stark: BofA aber skeptisch für Chip-Branche
TraderFox STMicro: Ist bei den Megatrends Data Centern, Humanoide und Weltraum dabei! Jetzt einsteigen?
dpa-afx STMicro-Aktie zieht kräftig an: Amazon-Cloudsparte sichert sich Halbleiter
TraderFox Stocks in Action USA: Kroger, Hims & Hers, STMicroelectronics
TraderFox STMicro: Die neue Zusammenarbeit mit AWS macht den Chiphersteller zum Profiteur der 200 Mrd. USD Capex-Offensive. Chart-Breakout!
finanzen.net Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon & Co.?
finanzen.net Experten sehen bei STMicroelectronics-Aktie Potenzial
Benzinga Looking Into STMicroelectronics NV&#39;s Recent Short Interest
MarketWatch STMicro shares boom on multiyear, mult-billion dollar deal with Amazon Web Services
Benzinga Why STMicroelectronics Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket
Benzinga STMicroelectronics Lands Multibillion Dollar AWS Deal To Power Next-Gen AI Data Centers
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Lattice Semiconductor, Microchip Technology and STMicroelectronics
Benzinga STMicroelectronics Withholds 2026 Outlook But Says Growth Is Coming
Benzinga Is STMicroelectronics NV Gaining or Losing Market Support?
Benzinga STMicroelectronics Brings Humanoid Robots Into Its Factories
RSS Feed
STMicroelectronics N.V. zu myNews hinzufügen