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Marktkap. 33,43 Mrd. EUR

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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

09:11 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
40,24 EUR 2,20 EUR 5,77%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Quartalszahlen von 29 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Chipkonzern habe mit dem Umsatz sowie der berichteten Bruttomarge leicht positiv überrascht und das Umsatzziel für das laufende Jahr deutlich angehoben, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. STMicro könnte am Anfang eines neuen Aufwärtszyklus mit weiter steigenden Schätzungen in den kommenden Quartalen stehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
39,15 €		 Abst. Kursziel*:
-10,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,02%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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