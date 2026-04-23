STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 33,36 Mrd. EURKGV 136,46 Div. Rendite 1,37%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 35 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick auf das zweite Quartal sei der Start eines neuen Aufschwungs für den Chipkonzern, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Neben der anhaltenden Erholung im Geschäft mit der Industrie würden optische Komponenten für KI-Rechenzentren zum neuen Wachstumstreiber. Menon rechnet im Laufe der kommenden Quartale mit deutlich steigenden Gewinnerwartungen für 2027 und 2028./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,33 €
|Abst. Kursziel*:
25,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
43,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
|
Analyst Name:
Janardan Menon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|08:01
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Deutsche Bank AG
|08.04.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.