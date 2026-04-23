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ISIN NL0000226223

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Symbol STMEF

Jefferies & Company Inc.

STMicroelectronics Buy

08:01 Uhr
STMicroelectronics Buy
Aktie in diesem Artikel
STMicroelectronics N.V.
43,16 EUR 0,62 EUR 1,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für STMicroelectronics von 35 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der starke Ausblick auf das zweite Quartal sei der Start eines neuen Aufschwungs für den Chipkonzern, schrieb Janardan Menon am Donnerstagabend. Neben der anhaltenden Erholung im Geschäft mit der Industrie würden optische Komponenten für KI-Rechenzentren zum neuen Wachstumstreiber. Menon rechnet im Laufe der kommenden Quartale mit deutlich steigenden Gewinnerwartungen für 2027 und 2028./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: STMicroelectronics Buy

Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,33 €		 Abst. Kursziel*:
25,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
43,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,48%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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