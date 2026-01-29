STMicroelectronics Aktie
Marktkap. 22,18 Mrd. EURKGV 133,46 Div. Rendite 1,36%
WKN 893438
ISIN NL0000226223
Symbol STMEF
STMicroelectronics Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für STMicroelectronics von 22,60 auf 24,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schwäche im klassischen Geschäft mit Automobil-Halbleitern kompensiere der Chipkonzern durch Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) und Siliziumkarbid-Elemente (SiC), schrieb Alexander Duval am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: STMicroelectronics Neutral
|Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
24,20 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
23,70 €
|Abst. Kursziel*:
2,11%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
23,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,87%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu STMicroelectronics N.V.
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:31
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|29.01.26
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|08.01.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|10:31
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:21
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|STMicroelectronics Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.