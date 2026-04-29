DAX 24.004 +0,2%ESt50 5.802 -0,3%MSCI World 4.607 +0,0%Top 10 Crypto 9,7750 +1,0%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.076 +0,3%Euro 1,1696 +0,2%Öl 116,3 -4,4%Gold 4.627 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle
Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ Angriff auf NVIDIA-Aktie: KI-Spezialist Cerebras wagt neuen IPO-Anlauf an der NASDAQ
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
74,44 EUR -1,44 EUR -1,90 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 10,26 Mrd. EUR

KGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Hold

11:31 Uhr
Symrise Hold
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
74,44 EUR -1,44 EUR -1,90%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Aromenhersteller habe im ersten Quartal mit dem Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen übertroffen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwochabend im Resümee des Quartalsberichts. Das Vertrauen, dass die Zielsetzungen in diesem Jahr erreicht werden, steige. Im Jahresverlauf seien die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter zu schlagen und es gebe Anzeichen, dass sich manch ein zuletzt spürbarer Gegenwind umdreht./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Hold

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
74,14 €		 Abst. Kursziel*:
-2,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
74,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,28%
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,82 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

11:31 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
09:31 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
29.04.26 Symrise Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Aktie im Blick Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Symrise-Aktie Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Symrise-Aktie
finanzen.net Symrise Aktie News: Symrise gibt am Vormittag nach
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net DAX aktuell: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
dpa-afx Symrise-Aktie dennoch in Grün: Umsatzrückgang schwächer als prognostiziert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Symrise setzen Bodenbildung fort - Umsatz überrascht positiv
finanzen.net Symrise-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise reports solid Q1 2026 sales results and reaffirms 2026 outlook
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen