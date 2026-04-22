Tesla Aktie
Marktkap. 1,24 Bio. EURKGV 418,19 Div. Rendite 0,00%
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Symbol TSLA
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Margen und Cashflow lägen klar über den Erwartungen, schrieb Mark Delaney am Mittwochabend in seiner ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 17:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Tesla Neutral
|Unternehmen:
Tesla
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 375,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 387,51
|Abst. Kursziel*:
-3,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 386,46
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,97%
|
Analyst Name:
Mark Delaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 396,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
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