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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

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ISIN DE000TKMS001

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Symbol TKMSF

Bernstein Research

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

08:06 Uhr
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 83 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Anlegerstimmung für viele Rüstungswerte habe sich zuletzt deutlich verschlechtert, weil sie wegen der Bedeutung des Drohenkrieges in der Ukraine vorsichtiger auf herkömmliche Wehrtechnik blickten, und auch wegen der enttäuschenden Zahlen von Rheinmetall zum ersten Quartal, schrieb Adrien Rabier am Mittwochabend. Der Experte sieht aber nach wie vor keine glaubwürdige Bereitschaft Russlands den Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Der Marine-Konzern TKMS profitiere zudem von einem hohen Auftragsbestand und einem insgesamt robusten Geschäft./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 17:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
72,50 €		 Abst. Kursziel*:
4,83%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
73,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,98%
Analyst Name:
Adrien Rabier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:06 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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11.05.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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EQS Group EQS-AFR: TKMS AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Miguel Ángel López Borrego, Allocation of 15,304 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
EQS Group EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Volkmar Dinstuhl, Allocation of 2.719 no-par value bearer limited partnership shares in TKMS AG & Co. KGaA as part of the spin-off from thyssenkrupp AG
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