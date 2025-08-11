DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,81 +2,5%Dow 44.423 +1,0%Nas 21.632 +1,2%Bitcoin 102.605 +0,3%Euro 1,1680 +0,6%Öl 66,13 -0,9%Gold 3.349 +0,1%
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
7,88 EUR +0,23 EUR +3,00 %
STU
Marktkap. 3,87 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Jefferies & Company Inc.

TUI Hold

18:06 Uhr
TUI Hold
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,88 EUR 0,23 EUR 3,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui auf "Hold" mit einem Kursziel von 8,20 Euro belassen. Die angehobene Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) erscheine zunächst konservativ, schrieb Jaina Mistry am Dienstag. Der Fokus dürfte sich daher auf die Telefonkonferenz zu den jüngsten Zahlen richten und darauf, ob es im vierten Geschäftsquartal Gegenwind für den Reisekonzern gebe./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 10:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI Hold

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,20 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,66 €		 Abst. Kursziel*:
6,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,01%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

18:06 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
18:01 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.25 TUI Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.25 TUI Neutral UBS AG
mehr Analysen

