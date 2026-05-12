JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

10:56 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des Touristikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Karan Puri am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bemerkenswert sei jedoch die starke Ergebnisentwicklung (Ebit) im ersten Halbjahr ohne die Auswirkungen aus dem Nahen Osten und Jamaika, die eine Steigerung um rund 65 Prozent bedeutet hätte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:47 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com