TUI Aktie
Marktkap. 3,33 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des Touristikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal hätten keine größeren Überraschungen bereitgehalten, schrieb Karan Puri am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bemerkenswert sei jedoch die starke Ergebnisentwicklung (Ebit) im ersten Halbjahr ohne die Auswirkungen aus dem Nahen Osten und Jamaika, die eine Steigerung um rund 65 Prozent bedeutet hätte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
6,50 €
|Abst. Kursziel*:
92,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
6,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
94,76%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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