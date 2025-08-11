UBS Aktie
Marktkap. 107,11 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach einer Telefonkonferenz zum zweiten Quartal von 32 auf 35 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des Kapital schaffenden Geschäftsmodells werde die Bank in den kommenden Jahren die entsprechenden Kapitalquoten verbessern können, schrieb Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen dürften entsprechend kräftig zulegen./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Yu Lan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,02 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|14:46
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:46
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|14:46
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.25
|UBS Underweight
|Morgan Stanley
|23.04.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|19.01.24
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.25
|UBS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.02.25
|UBS Halten
|DZ BANK
|04.02.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.25
|UBS Hold
|Deutsche Bank AG